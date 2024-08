POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude und Baucontainer, Diebstahl aus Pkw sowie 3 Pkws beschädigt

Aalen (ots) - Wasseralfingen: PKW beschädigt Ein Volvo, der am Dienstag in der Zeit von 7:10 Uhr bis 16:50 Uhr in der Straße Am Schönbach geparkt war, wurde in dieser Zeit beschädigt. An dem Fahrzeug fehlte am vorderen rechte Reifen Luft. Zudem hing der rechte vordere Blinker heraus. Hinweise in dieser Sache ...

mehr