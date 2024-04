Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheibe auf Parkplatz am Bahnhof eingeworfen

Unkel (ots)

Am 10.04.24 wurde die PI Linz durch einen Zeugen auf einen beschädigten PKW auf einem Parkplatz entlang der Rabenhorststraße in Unkel, welcher auch von Pendlern genutzt wird, aufmerksam. An dem schwarzen Peugeot 407 wurde das Beifahrerfenster, vermutlich mittels eines größeren Steins, eingeworfen. Zudem wurde das Fenster auf der Fahrerseite ebenfalls beschädigt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Der Tatzeitraum ist derzeit ebenfalls noch ungeklärt. Die Tat dürfte jedoch in den letzten Tagen passiert sein. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

