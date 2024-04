Linz am Rhein (ots) - Am 09.04.24 zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr parkte ein Geschädigter aus Sankt Katharinen seinen roten Ford Tourneo Custom auf dem Edeka Parkplatz in Linz am Rhein, linksseitig vor dortiger Sparkasse. Zu Hause stellte er eine Beschädigung an der hinteren Heckstoßstange fest. Im Bereich der Beschädigung kann ein türkiser Lackabrieb festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung ...

