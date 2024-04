POL-PDNR: Täter nach Pkw-Aufbrüchen festgenommen - Zeugen/Geschädigte gesucht

Linz am Rhein (ots) - Am 10.04.24 kontrollierten Beamte der PI Linz am Rhein im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 13:30 Uhr motorisierte Zweiräder auf der B42 im Bereich Linz am Rhein. Neben der Kontrolle der notwendigen, mitgeführten Papiere sowie der Fahrzeuge, erfolgten auch allgemeine sicherheitsrelevante Hinweise durch die Beamten, wie zum Beispiel hinsichtlich des Tragens einer ausreichenden Schutzkleidung. ...

