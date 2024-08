Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Unfälle, Brand auf Anhänger, Diebstähle aus Pkw

Aalen (ots)

Crailsheim: Schaufensterscheibe eingeschlagen

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23:00 und 7:30 Uhr wurde in der Wilhelmstraße eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Eine Täterschaft kann bislang nicht benannt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Blaufelden: Abkommen von Fahrbahn

Ein 29-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstag um 16:30 Uhr die B290 von Rot am See in Richtung Blaufelden, als es zu einem Unfall kam. Der 29-Jährige kam hierbei alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr folglich in eine Hecke. Anschließend kommt er neben der Straße in einem Feldweg zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall in Parkhaus - Verursacher unbekannt

Am Dienstag zwischen 7:00 und 15:40 Uhr wurde ein Pkw der Marke Ford in einem Parkhaus in der Münzstraße beschädigt. Das Fahrzeug welches auf dem Parkdeck B2 abgestellt wurde wies einen Schaden von rund 500 Euro auf. Ein Unfallverursacher konnte nicht ausfindig gemacht werden, da dieser sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Gaildorf: Ladung auf Anhänger errät in Brand

Als am Dienstag um 16:45 Uhr ein Fahrzeug mit Anhänger von Schwäbisch Hall in Richtung Gaildorf auf der Seestraße unterwegs war, stellten die Insassen, auf Höhe eines Lebensmittelladens in Gaildorf, fest, dass die Ladung auf dem Anhänger in Brand geraten war. Der aus bislang ungeklärten Gründen entstandene Brand konnte anschließend mit Hilfe eines Anwohners gelöscht werden. Auf dem Anhänger befanden sich neben Kartonagen, Leitern und eine neuwertige Markise. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall - Hessental: Akku von E-Bike entwendet

Zwischen Dienstagmorgen 7:45 Uhr und 16:00 Uhr wurde am Bahnhof an den dortigen Fahrradstellplätzen ein Akku aus einem E-Bike entwendet. Eine unbekannte Täterschaft überwand gewaltsam den Schließzylinder des Akkuschlosses und entnahm anschließend den Akku der Marke Bosch. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 500 Euro geschätzt, der Sachschaden am Fahrrad kann bislang nicht benannt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 an das Polizeirevier Schwäbisch Hall zu wenden.

Bühlertann: Unfall bei Überholvorgang

Auf der L1060 kam es am Dienstagmorgen um 10:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Landwirtschaftlichen Zugmaschine. Eine 50-jährige VW-Fahrerin fuhr von Tannenburg aus kommend in Fahrtrichtung Bühlertann als sie zu einem Überholvorgang ansetzte. Dabei kam es anschließend zu einer Kollision, da die Landwirtschaftlichen Zugmaschine bereits zum links abbiegen auf einen Feldweg angesetzt hatte. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 9.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch die Kollision keiner der beiden Fahrer.

Untermünkheim: Vorfahrt genommen

Am Dienstag um ca. 19:40 Uhr fuhr eine 22-jährige Opel-Fahrerin von einem Tankstellengelände in der Hohenloher Straße ein, als sie einen vorfahrtberechtigten 28-Jährigen VW-Fahrer übersah. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Pkws mit einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

In der Bruno-Vogelmann-Straße verschafften sich zwischen 1 und 7 Uhr am Dienstagmorgen Unbekannte Zugang zu einem verschlossenen Fahrzeug. Aus dem Pkw wurden neben Bargeld, ausweisenden Dokumenten, 2 Bankkarten und eine Sonnenbrille entwendet. Anschließend wurden Abbuchungen mit einer der Bankkarten in Höhe von rund 50 Euro getätigt. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Geldbeutel aus Pkw entwendet

In der Mittwochfrüh zwischen 0 und 3:50 Uhr wurde in der Obere Ackerstraße ein Geldbeutel aus einem Pkw entwendet. Anschließend wurden mit einer Bankkarte Bargeld in Höhe von ca. 80 Euro abgehoben. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Die Polizei rät dringend, lassen Sie keine Wertgegenstände im Pkw. Solche Gegenstände ziehen Diebe an und erhöhen das Risiko von Einbrüchen und Diebstählen. Stellen Sie sicher, dass alles Wichtige mitgenommen wird, um Ihr Fahrzeug vor unerwünschten Zwischenfällen zu schützen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell