Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fußgängerin sexuell belästigt - Passanten mit Softairwaffe beschossen - Unfälle

Aalen (ots)

Alfdorf: Betrunkener Autofahrer

Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Tesla befuhr am Dienstag gegen 20 Uhr die L 1155 zwischen Breitenfürst und Pfahlbronn. Nach einem Überholvorgang sei der Autofahrer nach rechts abgekommen und habe einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt. Ohne anzuhalten sei er dann weitergefahren. Die Polizei konnte den Autofahrer kurze Zeit später bei ihm zuhause antreffen. Der Mann war sichtbar alkoholisiert, weshalb zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht eingeleitet.

Schorndorf: Unbekannter belästigt 21-jährige Fußgängerin

Eine junge Frau war am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr mit ihrem Hund in der Mittleren Uferstraße nahe des dortigen Spielplatzes beim Gassigehen, als sie von einem fremden Mann angesprochen wurde. Bei diesem Aufeinandertreffen habe der Mann ihr auf ihren Po geschlagen und sei dann im Anschluss mit seinem Rad geflüchtet. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den unbekannten Radfahrer. Dieser war ca. 180 groß, 30-35 Jahre alt, schlank und hatte kurze braune Haare. Der Mann war zum Tatzeitpunkt oberkörperfrei und trug eine dunkle kurze Hose. Hinweise auf diese Person, die in Richtung Erlensiedlung weggefahren ist, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Aufgefahren

Eine 58-jährige VW-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 17 Uhr in der Schlichtener Straße, als sie mutmaßlich infolge ihrer gesundheitlicher Beeinträchtigung die Bedieneinrichtung ihres Autos nicht mehr steuern konnte und in der folge mehrfach gegen einen Pkw Ford KA stieß. Die 35-jährige Ford-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Schäden an den Unfallautos belaufen sich auf ca. 8000 Euro.

Urbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen in der Konrad-Hornschuch-Straße parkenden Pkw Mitsubishi und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend flüchtete er ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Peson schoss mit Softair-Pistole auf Passanten

Am Dienstag gegen 19 Uhr habe ein 44-Jähriger in der Fabrikstraße mit einer Softairwaffe auf vorbegehende Passanten geschossen. Die Polizei wurde hinzugerufen, die die Person dort in Gewahrsam nahm und in eine psychiatrische Klinik verbrachte. Die Person befand sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach vorliegenden Informationen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Waffe wurde polizeilich sichergestellt.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 42-jährige Seat-Fahrerin missachtete am Dienstag gegen 12.25 Uhr in der Albertstraße zur Einmündung Am Schillerplatz die Vorfahrt und stieß mit einem Linienbus zusammen. Hierbei verursachte sie Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.

