Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Auenwald: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinwagens stieß am Montag zwischen 18.20 Uhr und 18.35 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Unterbrüdener Straße gegen einen geparkten Mercedes. An diesem entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 gebeten.

Winnenden: Vorfahrt missachtet und anschließend geflüchtet

Ein Taxifahrer fuhr am Dienstag gegen 8.50 Uhr beim Zentrum für Psychiatrie in der Schlossstraße in Richtung Innenstadt. Er übersah hierbei den Fahrer eines E-Scooters, der zeitgleich von der Ringstraße in die Schloßstraße einbog. Der 36-jährige Scooter-Fahrer wich aus und bremste, um einen Zusammenstoß mit dem Taxi zu vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Taxi-Fahrer habe nach dem Vorfall den 36-Jährigen zu nächst angeschrien und sei dann weitergefahren, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Zeugen werden zur Klärung des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell