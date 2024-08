Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wespe führt zu Unfall - Unsanfte Landung mit Luftfahrzeug - Unfallflucht - Verkehrskontrolle entzogen - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Wespe führt zu Unfall

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag gegen 17 Uhr so sehr von einer Wespe abgelenkt worden, dass sie mit ihrem Seat auf der B19 in Richtung Hüttlingen von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf streifte sie die Leitplanke, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand.

Aalen: Fahrrad entwendet

Eine 68-Jährige stellte am Montag gegen 12 Uhr ihr blaues Damenfahrrad der Marke Schauff an einem Fahrradständer eines Kreditinstitutes in der Bahnhofstraße ab. Als sie gegen 15:40 Uhr zurückkehrte, stellte sie das Fehlen des Fahrrades fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Unterschneidheim/Walxheim: Unsanfte Landung mit Luftfahrzeug

Am Montag gegen 20:50 Uhr setzte an einem Ultraleicht-Trike beim Landeanflug der Propeller aus. Infolgedessen sackte das Luftfahrzeug, zwischen Walxheim und Riepach, neben der L1070 ab und landete unsanft auf einer Wiese vor der Landebahn. Hierbei wurde der 65-jährige Pilot leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr, einen Mazda, welcher auf einem Discounter Parkplatz in der Aalener Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Gschwend: Zwei schwer verletzte Motorradfahrer

Zwei 16-Jährige Motorrad-Fahrer befuhren am Montag die L1080 in Richtung Gschwend. In einer Rechtskurve zwischen der Abzweigung Hugenbeckenreute und Dinglesmad geriet der Lenker einer Yamaha, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW eines 42-Jährigen. Im weiteren Verlauf wurde der 16-jährige Yamaha-Fahrer auf die rechte Fahrbahn zurückgeschleudert und kollidierte dort mit dem Leichtkraftrad des ebenfalls 16-Jährigen. Dieser stürzte und prallte im weiteren Verlauf ebenfalls gegen den BMW. Durch den Unfall wurden die beiden Jugendlichen schwer verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrskontrolle entzogen

In der Nacht zum Dienstag sollte gegen 0 Uhr in der Josefstraße ein Daimler-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen der Streife beschleunigte er sein Fahrzeug stark, um sich der Kontrolle zu entziehen und setzte seine Fahrt durch Schwäbisch Gmünd auf die B29 in Richtung Stuttgart fort. Innerorts war er hierbei mit einer Geschwindigkeit von teilweise über 100 km/h und auf der B29 teilweise mit deutlich über 200 km/h unterwegs. In Schwäbisch Gmünd missachtete er zudem zweimal das Rotlicht von Ampeln. Zwischen Lorch und Waldhausen hielt der 22-Jährige letztendlich auf dem Standstreifen an und konnte durch die Beamten kontrolliert werden. Ersten Kenntnissen zufolge stand der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

