Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Falsche Handwerker erbeuten Bargeld++Alleinbeteiligt gestürzt++Vorfahrt missachtet++Unfall mit vier Leichtverletzten+

Landkreis Osterholz (ots)

+Falsche Handwerker erbeuten Bargeld+ Schwanewede. Am Montagvormittag, gegen 09.30 Uhr, verschafften sich zwei bisher unbekannte Täter Zugang in eine Wohnung in der Straße Am Markt, indem sie sich bei der Bewohnerin als Handwerker ausgaben. In dem Gebäudekomplex gab es angeblich einen Wasserrohbruch und die Wohnungen in dem Gebäude müssten von ihnen kontrolliert werden.

Einer der Täter, ein ca. 25 Jahre alter Mann, lenkte die Bewohnerin ab, während der zweite Täter weiter in die Wohnung ging und Bargeld stahl. Als die Bewohnerin den Diebstahl des zweiten Täters mitbekam, flüchteten die Männer mit dem Diebesgut aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Der 25 Jahre alte Mann war ca. 180 cm groß und hatte eine dickliche Statur. Die dunklen Haare waren kurz rasiert und er trug ein blaues Sweatshirt mit Aufschrift. Der zweite Täter war ebenfalls ca. 25 Jahre alt und 170 cm groß. Er hatte eine hagere, schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen Schirmmütze, einem dunklen karierten Hemd und einer Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 zu melden.

+Alleinbeteiligt gestürzt+ Worpswede. Auf der Mevenstedter Straße stürzte eine 55-jährige Rennradfahrerin und verletzte sich leicht. Am Montag war die Frau gegen 10 Uhr mit ihrem Rennrad an einem Bahnübergang in die Schienentrasse geraten und anschließend gestürzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

+Vorfahrt missachtet+ Ritterhude. Eine 29-jährige Fahrerin eines VW bog am Montagmittag, um 13 Uhr, von der Ihlpohler Heerstraße nach links in die Straße Rosenhügel ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Transporters auf der Ihlpohler Heerstraße. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der 53-jährige Fahrer des Transporters und ein 12-jähriger Beifahrer in dem VW verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro beziffert.

+Unfall mit vier Leichtverletzten+ Schwanewede. Am Montagabend, um 18.40 Uhr, kam es an der Kreuzung der Blumenthaler Straße zur Hospitalstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Ein 23-jähriger Fahrer eines VW wollte an der Kreuzung von der Blumenthaler Straße nach links in die Hospitalstraße abbiegen. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein 23-Jähriger aus Schwanewede, ebenfalls mit einem VW, in Richtung Bremen. Ersten Informationen nach verzögerte der Mann aus Schwanewede vor der Kreuzung seinen Pkw, wodurch der andere 23-Jährige dachte, der VW würde anhalten. Die beiden VW stießen frontal ineinander und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die beiden 23-jährigen Fahrer und die beiden jeweiligen Beifahrerinnen, 19 Jahre und 28 Jahre, verletzten sich leicht. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell