Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Eine Verletzte bei Auffahrunfall++Zusammenstoß mit Motorrad++Vorfahrt genommen++Unfall im Holzmarkttunnel+

Landkreis Verden (ots)

+Einbruch in Wohnhaus+ Verden. Am Montag, in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Moorstraße ein. An der Rückseite des Hauses öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten in das Haus. Dort entwendeten sie Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Eine Verletzte bei Auffahrunfall+ Ottersberg. Am Montagmorgen, gegen 08.45 Uhr, kam es auf der Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Fahrerin verletzt wurde. Die Frau wollte mit ihrem VW in die Kirchstraße abbiegen und hielt mit ihrem Fahrzeug an. Dies übersah eine 45-jährige Fahrerin und fuhr mit ihrem VW auf das stehende Fahrzeug auf. Die 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

+Zusammenstoß mit Motorrad+ Verden. Auf der Groß Hutberger Straße stieß am Montag, gegen 13.20 Uhr, ein Pkw mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 37-jährige Fahrer des VW wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah den 44-Jährigen auf seinem Motorrad. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.500 Euro.

+Vorfahrt genommen+ Achim. Ein 54-jähriger Fahrer eines Daimler nahm am Montag, gegen 13.30 Uhr einer 58-Jährigen an einer Kreuzung die Vorfahrt. Sie verletzte sich dabei leicht.

An der Kreuzung der Laheiter Straße zum Schaphuser Weg fuhr der 54-Jährige weiter in Richtung Hauptstraße, obwohl die 58-Jährige mit ihrem Ford von rechts kam. In der Folge stieß sie mit ihrem Fahrzeug in die Seite des Daimler und wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert.

+Unfall im Holzmarkttunnel+ Verden. Bei einem Zusammenstoß im Holzmarkttunnel verletzten sich am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein 30-jähriger Fahrer eines Pedelecs und ein 30-jähriger Fahrradfahrer. Der Fahrer des Pedelecs fuhr in Richtung Innenstadt und kam im Kurvenbereich aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Er touchierte den entgegenkommenden Fahrradfahrer und sie stürzten. Beide Männer erlitten dabei leichte Verletzungen.

