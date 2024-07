Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brennender Pkw++Motorradfahrer leicht verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brennender Pkw+ Kirchlinteln. Am Sonntagnachmittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in der Luttumer Dorfstraße in Brand.

Ein Nachbar bemerkte gegen 15.30 Uhr den beginnenden Brand in einem geparkten Pkw unter einem Scheunenvordach und wählte den Notruf. Die Ortsfeuerwehren Luttum und Neddenaverbergen verhinderten, dass das Feuer auf das Gebäude und weitere Fahrzeuge übergreifen konnte.

Im Verlauf brannte der Daimler vollständig aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Motorradfahrer leicht verletzt+ Schwanewede. Ein 26-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall leicht. Gegen 22.50 Uhr war er mit seinem Motorrad auf der Uthleder Straße in Richtung Meyenburg unterwegs. In einer Kurve kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß im Seitenraum mit einem Verkehrszeichen zusammen. Das Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell