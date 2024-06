POL-VER: +Pkw in Brand geraten++Kind aus Auto befreit++Motorradfahrer tödlich verunglückt++Pedelec aus Garage gestohlen++Baum in Brand gesetzt++E-Scooter übersehen+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Pkw in Brand geraten+ Oyten. Auf der A1, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, geriet am Donnerstag ein BMW in Brand. Gegen 16 Uhr bemerkte die Fahrerin Rauch aus der Motorhaube und hielt auf dem Standstreifen an. Nachdem sie den Pkw verlassen hatte, geriet das Fahrzeug in Vollbrand.

Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gelöscht und anschließend abgeschleppt. Für die Löscharbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

+Kind aus Auto befreit+ Oyten. Am Donnerstagnachmittag mussten Einsatzkräfte zu einem eingeschlossenen Kleinkind in einem Pkw auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Aufgrund eines technischen Defektes konnte die Mutter des Kindes die Türen des Pkw nicht mehr öffnen und das Kind war kurzzeitig in dem Fahrzeug eingesperrt.

Die Feuerwehr Oyten konnte das Kind unbeschadet aus dem Pkw befreien und nach einer Überprüfung durch den Rettungsdienst wieder an die Mutter übergeben.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Motorradfahrer tödlich verunglückt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend verletzte sich ein 56-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich und verstarb in der Nacht an den Folgen der Verletzungen.

Ersten Informationen zufolge war der 56-Jährige aus Hagen im Bremischen mit seinem Motorrad auf der Dorfstraße in Richtung Garlstedt unterwegs. An der Kurve der Einmündung der Dorfstraße in die Garlstedter Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er zwei Verkehrsinseln und den gegenüberliegenden Seitenraum und durch einen Graben. Auf einer angrenzenden Grünfläche kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen zum Liegen.

Eine Zeugin informierte umgehend den Rettungsdienst, welcher den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus brachte. Dort verstarb der 56-Jährige anschließend.

Für die Unfallaufnahme war die Einmündung zeitweise gesperrt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

+Pedelec aus Garage gestohlen+ Lilienthal. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18 Uhr und 05.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter im Timkenweg in eine Tiefgarage ein. Sie verschafften sich über die Eingangstür Zutritt und entwendeten ein abgeschlossenes Pedelec. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitgeteilt werden.

+Baum in Brand gesetzt+ Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter setzten in der Dresdener Straße am Donnerstag gegen 22.30 Uhr den hohlen Stamm eines Baumes in Brand. Zuvor hatten Anwohner mehrere gezündete Böller gehört. Anschließend war der Brand im Inneren des Baumes bemerkt worden. Die Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck rückte aus und löschte den Brand. Hinweise zu den Tätern können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+E-Scooter übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. An der Einmündung der Straße Marktweide zu der Schwaneweder Straße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Daimler und einem E-Scooter. Eine 62-jährige Fahrerin des Daimler übersah beim Abbiegen in die Marktweide eine 42-Jährige auf dem E-Scooter, welche an der Ampel die Fahrbahn überquerte. Bei dem Unfall wurde die 42-Jährige leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

