Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Maschinen aus Container gestohlen++In Pkw eingebrochen++Falsche Handwerker unterwegs+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Maschinen aus Container gestohlen+ Dörverden. In der Zeit von Montag auf Dienstag, zwischen 16 Uhr und 06 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein. Der Container stand auf einem Parkplatz in der Verdener Straße.

Mit einem bisher unbekannten Werkzeug schnitten sie eine Seite des Baucontainers auf und verschafften sich Zutritt. Aus dem Inneren entwendeten sie Baumaschinen, Werkzeug und Kraftstoff.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+In Pkw eingebrochen+ Verden. Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr eine Scheibe eines Ford und entwendeten Werkzeugakkus. Der Pkw stand im Heinrich-Schröder-Weg an einem Waldweg in Höhe der Abzweigung Heideweg. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen in dem Bereich können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Falsche Handwerker unterwegs+ Worpswede. Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, gelangten zwei bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand in ein Wohnhaus in der Straße Im Wiesengrund.

Ein Täter gab vor, die Wasserleitungen nach einem Rohrbruch überprüfen zu müssen. Während die Bewohnerin den Mann bei der Überprüfung begleitete, betrat ein zweiter Täter unbemerkt das Haus und durchsuchte dieses. Erst als der zweite Täter mit einer weiteren Bewohnerin im Haus sprach, bemerkte die andere Frau den zweiten Mann. Die beiden Täter flüchteten daraufhin aus dem Haus in unbekannte Richtung. Noch ist unklar, ob sie etwas stehlen konnten.

Der erste Mann wurde als ca. 185 cm groß, mit dunklen Haaren und Vollbart beschrieben. Er trug ein dunkles Langarmhemd mit einer blauen Jeans und Arbeitsschuhen. Dazu trug er eine Brille. Der zweite Mann war ebenfalls ca. 185 cm groß und hatte schwarze Haare. Er war mit einem weißen Langarmshirt bekleidet und hatte eine Umhängetasche dabei.

Hinweise zu den beiden Männern können der Polizei Worpswede unter 04792-956790 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell