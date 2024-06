Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand auf Campingplatz++Fußgängerin beim Abbiegen touchiert+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brand auf Campingplatz+ Oyten. Am frühen Montagmorgen brach auf einem Campingplatz am Oyter See ein Feuer aus und zerstörte zwei Wohnwagen. Gegen 00:10 Uhr bemerkte ein Bewohner, dass eine Kabeltrommel unter seinem Wohnwagen brannte. Das Feuer griff zügig auf den Wohnwagen über, sodass dieser in Vollbrand stand. Im Verlauf griff das Feuer auf einen weiteren, unbewohnten Wohnwagen über und brannte diesen ebenfalls vollständig aus. Während des Brandes explodierten zudem mehrere Gasflaschen.

Die Feuerwehr Oyten löschte den Brand und konnte ein Übergreifen auf weitere Stellplätze verhindern.

Mehrere umliegende Wohnwagen und Wohnmobile wurden vorsorglich zeitweise evakuiert. Der 88-jährige Bewohner des brennenden Wohnwagens wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fußgängerin beim Abbiegen touchiert+ Osterholz-Scharmbeck. Im Bereich der Straße Kuhdamm kam es am Sonntagvormittag gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 56-jährigen Fußgängerin und einem 17-jährigen Fahrer eines Treckers mit Anhänger. Der 17-Jährige fuhr aus dem Feldweg und schätzte beim Abbiegen den Abstand zu der 56-Jährigen falsch ein. Er touchierte sie an ihrem Rucksack und sie stürzte in einen Graben. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

