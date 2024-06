Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 22.06.2024

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich PK Achim

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich ESD-BAB Langwedel

Bei Starkregen von Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend kam ein 41-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem BMW auf der A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven in Höhe KM 26, Gemarkung Kirchlinteln, auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Mann unterschätzte den einsetzenden Starkregen. Das Heck seines Fahrzeugs brach aus, er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelschutzplanke. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Bereich PK Osterholz

Versuchter Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker

Schwanewede/Neuenkirchen. Am vergangenen Freitag, gegen 13:45 Uhr, gaben sich zwei bislang unbekannte Täter einer 94-jährigen Anwohnerin gegenüber als Wasserwerker aus. Unter einem Vorwand gelangten sie in das Wohnhaus der Rentnerin, die zeitgleich ihre Tochter darüber in Kenntnis gesetzt hat. Diese informierte schließlich die Polizei, wodurch die Täter gezwungen waren, ohne Diebesgut zu flüchten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Schwanewede/Neuenkirchen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

Werkzeugdiebstahl aus Transporter

Hambergen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen bislang unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW-Transportes ein, der in der Schulstraße geparkt war. Anschließend entwendeten die Täter zwei hochwertige Werkzeuge und eine unbekannte Anzahl an Akkus. Der Schaden wird auf rund 1500 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell