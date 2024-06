Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrradfahrer leicht verletzt Ohne Führerschein unterwegs Ohne Führerschein unter Drogen gefahren Einbruch in Werkhalle In den Gegenverkehr geraten Fahrradfahrer leicht verletzt Garage aufgebrochen

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Fahrradfahrer leicht verletzt + Achim. Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bremer Straße, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Ersten Informationen zufolge befuhr ein 76-jähriger Fahrradfahrer gegen 11:00 Uhr die Bremer Straße in Richtung Bremen. Hierbei übersah ihn ein 80-jähriger Fahrer eines Volkswagen, der aus Bremen kommend nach rechts in die Bierdener Mühle abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, bei der sich der Fahrradfahrer leicht verletzte. Der Gesamtschaden wird mit etwa 5.500 Euro beziffert.

+ Ohne Führerschein unterwegs + Achim. Am Donnerstag fuhr ein Mann ohne Führerschein mit einem Pkw durch Achim. Der 32-jährige fiel gegen 01:00 Uhr einer Polizeistreife auf, als er auf der Straße Badener Holz unterwegs war. Bei einer Kontrolle wurde dann festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch der 23-jährige Fahrzeughalter wird sich strafrechtlich verantworten müssen, da er die Fahrt zugelassen hat.

+ Ohne Führerschein und unter Drogen gefahren + Verden. Am Mittwoch, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte an der Claus-Ruge-Straße ein Kleinkraftrad Yamaha. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

+ Einbruch in Werkhalle + Kirchlinteln. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in eine Werkhalle in der Bahnhofstraße. Mittels Gewalteinwirkung verschafften sich noch unbekannte Täter, zwischen 17:00 Uhr und 08:00 Uhr, Zutritt zu einer Werkhalle und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter mit diversen Werkzeugen und Geräten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die Polizei Kirchlinteln bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 04236/943370.

+ In den Gegenverkehr geraten + Ottersberg. Am Mittwoch kam es in der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 54-jähriger mit seinem VW Polo die Lange Straße in Richtung Ortsmitte, als er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er mit dem ihm entgegenkommenden VW Golf eines 30-jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Fahrradfahrer leicht verletzt + Schwanewede. Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Straße Kreienmoor ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer gegen 17:00 Uhr die Straße Kreienmoor in Richtung Kerkhop. Als ein ihn ein 52-jähriger Fahrer eines BMW mit Anhänger überholte, scherte dieser wieder zu früh ein, so dass der Fahrradfahrer die Kontrolle verlor und stürzte. Der Fahrer des BMW setzte daraufhin seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

+ Garage aufgebrochen + Schwanewede. In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Mittwochmittag kam es zu einem Einbruch in eine Garage in der Rader Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die unbekannten Täter in das Gebäude, wo sie diverse Gartengeräte entwendeten, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Schwanewede 04209/918650 entgegen.

