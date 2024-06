Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fenster eingeschlagen E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt Unfall unter Alkohol Von der Fahrbahn abgekommen Fahrradfahrerin verletzt Ohne Versicherung unterwegs Diebstahl aus Kofferraum Zeugen gesucht

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+ Fenster eingeschlagen + Achim. In der Zeit von Montagmorgen bis Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bremer Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die unbekannten Täter unter Gewaltanwendung durch eine Glasscheibe in das Gebäude. Im Inneren wurde die Räumlichkeiten durchwühlt. Sie verließen daraufhin das Gebäude. Die unbekannten Täter konnten dann unerkannt entkommen. Welche Gegenstände sie hierbei mit sich nahmen, steht bisher nicht fest. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Achim 04202/9960 entgegen.

+ E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt + Ottersberg. Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Grüne Straße und Alter Weg, bei dem die Fahrerin eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge fuhr eine 29-jährige mit ihrem Opel vom Kreisel kommend auf der Grünen Straße und wollte nach rechts in den Alten Weg abbiegen. Hierbei übersah sie eine 23-jährige, die mit ihrem E-Scooter verkehrswidrig auf der falschen Straßenseite den Gehweg befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wodurch die 23-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Gesamtschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

+ Unfall unter Alkoholeinfluss im Kreisverkehr + Achim. Am späten Dienstagnachmittag kam es am Kreisel Am Schmiedeberg/Obernstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Gegen 18:00 Uhr fuhr eine 44-jährige ersten Erkenntnissen zufolge mit einem VW Touran von der Straße Am Schmiedeberg in den Kreisel ein und übersah hierbei den bereits im Kreisel befindlichen VW Golf einer 67-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro entstand. Die beiden Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. Ursächlich dürfte hierbei die erhebliche Alkoholisierung der 44-jährigen gewesen sein. Bei ihr wurde eine Alkoholbeeinflussung von fünf Promille festgestellt werden. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+ Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen + Thedinghausen. Am Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Achimer Landstraße. Eine 18-jährige fuhr mit ihrem Hyundai in Richtung Thedinghausen. In einer Linkskurve verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo der Pkw sich, nach der Kollision mit einer Leitplanke überschlug und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Die 18-jährige und ihr 24-jähriger Mitfahrer wurden hierbei leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 6.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Fahrradfahrerin verletzt + Lilienthal. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall an der Moorhauser Landstraße. Gegen 16:30 Uhr kam ein 34-jähriger mit seinem Ford aus Richtung Falkenberger Landstraße und bog nach links in Straße die Klosterweide ab. Hierbei übersah er eine 54-jährige, die in gleicher Richtung den Fahrradweg mit ihrem Fahrrad befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht am Bein verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

+ Ohne Versicherung unterwegs + Ritterhude. Am Dienstagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Gegen 21:00 Uhr wurde er an der Bremer Landstraße festgestellt und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

+ Diebstahl aus Kofferraum + Lilienthal. Am Montagvormittag wurden Taschen aus dem Kofferraum eines Mercedes an der Hauptstraße entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie die unbekannten Täter Zugang zum Kofferraum der Limousine und entwendeten aus diesem zwei Taschen Der Schaden kann bisher nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich aber im Bereich um die 1.000 Euro bewegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lilienthal unter 04298 465660 entgegen.

+ Zeugen gesucht + Lilienthal. Bereits am vergangenen Mittwoch kam es auf dem Friedhofsparkplatz in der Straße Zur Mittelwiese zur Beschädigung eines geparkten OPEL. Der graue SUV wurde vermutlich zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr durch einen anderen Pkw beim Ein- oder Ausparken touchiert, wodurch ein Schaden von circa 2.000 Euro an dem Opel entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich hierbei um ein Fahrzeug mit hellgelber Lackierung gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 04298-465660 mit der Polizei Lilienthal in Verbindung zu setzen.

