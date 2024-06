Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240604-2-pdnms Unfallflucht in Hohenwestedt-Polizei sucht Zeugen

Hohenwestedt (ots)

Am Morgen des 01.06.2024 kam es zu einer Unfallflucht nach einem Beinahe Zusammen-stoß. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Straße Papenhöhe kam dem Fahrer, welcher aus Richtung Papenau kam, ein schwarzer Mercedes GLC entgegen. Dieser kam dem verunfallten Fahrer auf seiner Straßenhälfte entgegen. Der Fahrer versuchte noch auszuweichen. Dabei geriet er auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich überschlug und im Straßengraben landete. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei in Hohenwestedt sucht nun vor diesem Hintergrund nach möglichen Zeugen, die in der Zeit von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr ein entsprechendes Fahrzeug in diesem Be-reich gesehen haben.

Hinweise in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nimmt die Polizei in Hohenwestedt unter der Rufnummer 04871 - 779280 oder per E-Mail über Mittelholstein.pr@polizei.landsh.de entgegen.

