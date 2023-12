Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Ueberau: Einbrecher bei Tat gestört/Fahndung der Polizei

Reinheim (ots)

Nach einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Am Sonntagabend (25.12.), gegen 20.00 Uhr, versuchten sich zwei Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Berliner Straße zu verschaffen. Die ungebetenen Besucher wurden durch einen Zeugen offenbar bei der Tat gestört und suchten anschließend ohne Beute in Richtung Forstbergstraße das Weite. Die zwei Flüchtigen waren dunkel gekleidet. Einer war schlank, der andere Täter kräftig. Beide waren etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Wer hat verdächtige Personen bemerkt? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell