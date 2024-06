Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Diebstahl An der Autobahn

Oyten. Von einem Firmengelände An der Autobahn entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag diversen Metallschrott. Diesen verluden sie auf einen Anhänger, den sie kurz zuvor von einem benachbarten Firmengelände stahlen. Unerkannt flüchteten sie anschließen mit ihrer Beute. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Zwei Personen verletzt - Zeugen helfen couragiert

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße wurden am Donnerstag gegen 12:30 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer verlor während der Fahrt offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein, woraufhin der Wagen zunächst einen 46-jährigen Radfahrer und danach eine dortige Hauswand touchierte. Der Pkw fuhr anschließend noch weiter und stieß auf dem Gehweg gegen eine 14-jährige Fußgängerin. Durch einen couragierten 36-jährigen Zeugen wurde der weiterhin langsam dahinrollende Mercedes letztlich zum Stehen gebracht, danach leisteten er gemeinsam mit anderen hilfsbereiten Menschen Erste Hilfe. Die verletzte Jugendliche und der hilfsbedürftige Autofahrer wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Jugendlicher auf E-Scooter schwer verletzt

Langwedel. Bei einer Kollision zwischen einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem 61-jährigen Fahrradfahrer auf der Weserstraße wurden am Donnerstag gegen 7 Uhr zwei Personen verletzt. Beide Fahrzeugführer kamen sich auf dem dortigen Radweg entgegen, als es zum Zusammenstoß kam. Der 14-Jährige wurde mit schweren, der 61-Jährige mit leichten Verletzungen in Kliniken gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zug erfasst männliche Person - Kein Fremdverschulden

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr wurde ein Mann auf der Bahnstrecke von Bremen nach Bremerhaven von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Der Unglücksort liegt nahe dem Bahnübergang Am Knorren/Im Dorfe. Die betroffene Bahnstrecke und auch die Fahrbahn mussten im Rahmen der Unfallaufnahme bis 2:30 Uhr beidseitig gesperrt werden. Neben der Polizei Osterholz waren zudem Einsatzkräfte der Bundespolizei, der Feuerwehren Osterholz und Pennigbüttel sowie des Rettungsdienstes vor Ort. Letztlich stellte ein Notarzt den Tod des Mannes fest. Hinweise auf Fremdverschulden liegt nicht vor. Die Ermittlungen zur Identität des noch unbekannten Mannes dauern an. Hinweise zum Geschehen und zur Person, die sich am Abend am Unglücksort aufhielt, nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Streit im Straßenverkehr eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Schwanewede. Ein Streit zwischen Autofahrern eskalierte am Donnerstag kurz nach 20 Uhr auf dem Sandbergweg. Aus ungeklärten Gründen bremste nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ein Fahrer eines blauen Kleinwagens einen VW Golf aus, in dem ein 34-jähriger Mann am Steuer saß. Aus dem Kleinwagen stiegen zwei bislang unbekannte Männer aus, die den 34-Jährigen geschlagen und mit Pfefferspray angegriffen haben sollen. Anschließend floh das Duo, bei dem es sich um zwei etwa 23 Jahre alte Männer gehandelt haben soll. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise zu dem blauen Kleinwagen und dessen Insassen nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Zigaretten gestohlen

Hambergen. In der Nacht auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Hauptstraße ein. Gegen 01:30 Uhr schlugen sie mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein und gelangten so in den Markt, wo sie diversen Zigarettenstangen stahlen. Mit der Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Unfall am Falkenberger Kreuz - Polizei sucht nach Zeugen

Lilienthal. Nach einem Unfall am Falkenberger Kreuz am Dienstag gegen 15:45 Uhr sucht die Polizei Lilienthal nach einer bislang unbekannten Unfallbeteiligten. Eine 22-jährige Fahrerin eines E-Scooters überquerte die Heidberger Straße in Höhe des Falkenberger Kreuzes. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Autofahrerin, woraufhin die Fahrerin des E-Scooters stürzte und leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin, die mit einem großen schwarzen Wagen unterwegs war, setzte ihre Fahrt fort. Nach ihr sucht nun die Polizeistation Lilienthal, die nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet hat. Die Beamten bitten mögliche Zeugen unter Telefon 04298/465660 um Hinweise.

Vorfahrt missachtet - Drei Verletzte

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Graspad wurden am Donnerstag gegen 17 Uhr drei Menschen leicht verletzt. Eine 33-jährige Fahrerin eines Transporters fuhr von einem Feldweg auf den Graspad in den Verkehr ein und übersah dabei offenbar eine herannahende und bevorrechtigte 18-jährige VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Frauen sowie ein Kleinkind im Transporter wurden leicht verletzt, zudem entstand beträchtlicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

