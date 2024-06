Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 23.06.2024

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Verden. Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Am Samstag, den 22.06.2024, in der Zeit von 19:10 Uhr - 19:35 Uhr, durchtrennten bislang unbekannte Täter in der Straße "Saumurplatz" einen Zaun und betraten das dahinter befindliche Grundstück. Hier wurde zunächst ein Wohnwagen geöffnet und anschließend das Fliegengitter eine Fensters zum Wohnhaus entfernt. Möglicherweise an der weiteren Tathandlung gestört verließen die Täter das Grundstück und entkamen unerkannt vom Tatort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Verden. Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 18-jähriger Verdener mit seinem Audi die Otto-Hahn-Straße in Verden. Beim Vorbeifahren touchierte er zunächst mit seinem Pkw ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug und prallte anschließend in einen Grundstückszaun. Durch den Verkehrsunfall entstanden an beiden Fahrzeugen und dem Zaun erhebliche Sachschäden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der Unfallverursacher möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Aufgrund dessen wurde dem Verdener eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt.

Dörverden. Versuchter Einbruch aus einem Verkaufsautomaten

Am Sonntagmorgen, zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, wurde das Sicherheitsglas eines Verkaufsautomaten in der Straße "Neue Reihe" in Dörverden durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Wer Hinweise zum möglichen Täter geben kann, nimmt bitte Kontakt zur Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 auf.

Bereich PK Osterholz

Schwanewede. Mehrere Diebstähle aus Privatgrundstücken

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22./23.06.2024, betrat eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Grundstücke im Ortsgebiet von Schwanewede und entwendete diverse Gegenstände. In der Straße Lüttje Heid wurde von der Terrasse eines Grundstücks ein Fahrrad entwendet, aus zwei Grundstücken in der Danziger Straße unter anderem Angelzubehör und Alkohol. In der Straße Junkernkamp wurde durch die Täter sogar ein auf dem Grundstück befindlicher Gartenschuppen aufgehebelt. Hier konnten die Täter aber durch aufmerksame Bewohner in die Flucht geschlagen werden, sodass kein Diebesgut erlangt wurde. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwanewede (Tel.: 04209-918650) zu melden.

