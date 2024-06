Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Als falsche Handwerker eingeschlichen++Im Grünstreifen gestürzt++Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall++Pkw übersehen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Als falsche Handwerker eingeschlichen+ Riede. Bereits am Freitag gelangten bislang unbekannte Täter gegen 12.30 Uhr unter einem Vorwand in ein Einfamilienhaus in der Straße Wegstätte. Ein ca. 35 Jahre alter Mann gab sich als Mitarbeiter einer Baufirma aus und wollte das Leitungswasser untersuchen. Ersten Erkenntnissen nach betrat ein zweiter unbekannter Täter unbemerkt das Haus, durchsuchte dieses und entwendete Schmuck. Anschließend entfernten sich die Täter vom Tatort.

Der angebliche Handwerker wurde als ca. 175 cm groß, mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und Hose mit schwarzen Stiefeln. Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Thedinghausen unter 04204-914380 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Im Grünstreifen gestürzt+ Lilienthal. Auf der Straße Zur Hamme stürzte am Montagmittag ein 73-jähriger Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur K8 wollte er vom Radweg über den Grünstreifen auf die Fahrbahn fahren und übersah dabei eine Vertiefung im Grünstreifen. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Mann in ein Krankenhaus.

+Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall+ Schwanewede. Am Montagnachmittag kam es auf der Meyenburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem E-Scooter.

Eine 87-jährige Frau fuhr mit dem Krankenfahrstuhl auf dem Geh- und Radweg in Richtung Meyenburg. Eine 45-Jährige kam ihr auf dem E-Scooter entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache verriss die 87-Jährige ihr Lenkrad und stieß mit der E-Scooterfahrerin zusammen. Dabei wurden beide Frauen leicht verletzt. Die 25-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

+Pkw übersehen+ Worpswede. Ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes übersah am Montagnachmittag einen 48-Jährigen in einem Volvo und verletzte sich leicht. Gegen 17.35 Uhr wollte er aus einer Grundstückseinfahrt auf die Meinershagener Straße fahren. Er übersah den von links kommenden Volvo und stieß mit dem 48-Jährigen zusammen. Der 44-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

