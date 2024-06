POL-DA: Ober-Ramstadt: Wachpolizei überwacht Geschwindigkeit/11 Autofahrer zu flott unterwegs

Kelsterbach (ots) - Am 10.06.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr ereignete sich im Langen Kornweg vor der Hausnummer 36 in Kelsterbach eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Einbiegen auf den dahintergelegenen Parkplatz touchierte ein noch unbekanntes Fahrzeug den Firmenwagen (silberfarbenen Mercedes Sprinter) eines Dachdeckerbetriebes und beschädigte hierbei die auf dem Dachgepäckträger montierte Leiter. ...

mehr