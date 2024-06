POL-DA: Oberzent/Höchst: Rauschgiftfahnder durchsuchen Wohnungen

Dieburg (ots) - Am Dienstag (11.6.), zwischen 14:45 und 23:30 Uhr, wurden zwei Pedelecs in der Güterstraße geklaut. Ersten Ermittlungen zufolge standen die Fahrräder mit einem Schloss gesichert an einem Fahrradständer. Gegen 23:30 Uhr mussten die Besitzer feststellen, dass beide Fahrräder samt Schloss gestohlen wurden. Beide Räder sind von der Marke Focus Thron in der Farbe mint und grau. Der Schaden wird geschätzt ...

