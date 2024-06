Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Völlig desolate Bereifung/Weiterfahrt von Sattelzug untersagt

Weiterstadt (ots)

Im Rahmen einer Warenanlieferung fiel Zeugen am Mittwochmorgen (12.06.) in der Riedbahnstraße ein osteuropäischer Sattelzug mit erheblichen Mängeln an der Bereifung auf.

Die daraufhin verständigten Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen aus Darmstadt bemerkten direkt, dass am Auflieger bereits ein Reifen geplatzt war. Die erfahrenen Verkehrspolizisten trauten anschließend kaum ihren Augen: Alle vier Reifen der Antriebsachse der Sattelzugmaschine wiesen ein Restprofil von nahezu null Millimeter auf. An zwei weiteren Reifen des Sattelaufliegers war bereits das Metallgeflecht der Pneus sichtbar.

Die Polizei untersagte an Ort und Stelle die Weiterfahrt des Brummis. Die Spedition muss nun in einer Fachwerkstatt insgesamt sieben Reifen erneuern lassen. Der Fahrer musste ein Bussgeld in Höhe von 120 Euro entrichten. Gegen die Firma wird ein sogenanntes Verfallsverfahren geführt, bei dem die mutmaßlichen Gewinne aus der so nicht zulässigen Fahrt abgeschöpft werden. Die Betrieb hat daher eine Strafe in Höhe von rund 2300 Euro zu leisten.

