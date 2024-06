POL-VER: +Korrektur des Datums für die Veranstaltung Sicherheit "erfahren" - Eine informative Radtour mit der Polizei+

Verden/Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Verden. Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus Am Samstag, den 22.06.2024, in der Zeit von 19:10 Uhr - 19:35 Uhr, durchtrennten bislang unbekannte Täter in der Straße "Saumurplatz" einen Zaun und betraten das dahinter befindliche Grundstück. Hier wurde zunächst ein Wohnwagen geöffnet und anschließend das Fliegengitter eine Fensters zum Wohnhaus entfernt. Möglicherweise an der ...

