Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Polizeikräfte und Ordnungsamt kontrollieren zwei Lokalitäten

Bensheim (ots)

Zusammen mit Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz sowie Mitarbeitenden des Ordnungsamts der Stadt Bensheim haben Polizeistreifen am Samstagabend (20.04.) zwei Lokalitäten in der Gartenstraße und Rodensteinstraße kontrolliert und insgesamt 30 Personen überprüft. Bei den Kontrollen wurden Verstöße gegen das Jugendschutz- und Tabaksteuergesetz geahndet. Über sechs Kilogramm Shisha-Tabak kamen in amtliche Verwahrung. Darüber hinaus stellten die Streifen des Bensheimer Ordnungsamts Verstöße an Glücksspielautomaten fest, die entsprechende Bußgelder nach sich ziehen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell