Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Frau wird in Straßenbahn sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine 31-jährige Frau stieg am Donnerstag an der Haltestelle Odenwaldstraße in Heidelberg-Kirchheim in die Straßenbahn der Linie 26 ein, um in Richtung Handschuhsheim zu fahren. Nach der Haltestelle Ilse-Krall-Straße setzte sich gegen 9 Uhr ein ihr unbekannter Mann neben sie und begann sofort ein Gespräch, auf das sich die Frau aber nicht einließ. Sie hörte weiterhin Musik und beachtete den Fremden nicht weiter. Im Laufe der Fahrt drängte der Mann sich aber immer näher an sie, bis die Frau schließlich an die Wand gedrückt wurde. Plötzlich legte der Unbekannte eine Hand auf den Oberschenkel der Frau, während er sich mit der anderen Hand in den Schritt griff und augenscheinlich sein in der Hose befindliches Genital massierte. Dann setzte sich ein weiterer Mann auf die Sitzbank gegenüber und begann mit dem Täter ein Gespräch. Schockiert von dem Übergriff benötigte die Frau einige Sekunden, um sich zu fangen. Dann drängte sie sich an den Männern vorbei in Richtung der Ausgangstüren. Als die Bahn um kurz nach 9 Uhr die nächste Haltestelle am Bismarckplatz erreichte, sah sie, dass der Täter gemeinsam mit dem anderen Mann an einer anderen Türe ebenfalls aussteigen wollte, weshalb sie in der Bahn verblieb. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 170 cm groß und 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine auffällig große Nase, kurzrasierte, schwarze Haare und trug einen grauen Jogginganzug. Sein Bekannter war Mitte bis Ende 20 und trug einen gestutzten Vollbart.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

