Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Straßenbahn prallt gegen Auto

Heidelberg (ots)

Eine 38-jährige Straßenbahnfahrerin verursachte am Donnerstag gegen 14 Uhr einen Verkehrsunfall und verletzte dabei einen 64-jährigen Nissan-Fahrer.

Die Straßenbahn befuhr ordnungsgemäß die Carl-Benz-Straße in Richtung Czernyring, als Einsatzfahrzeuge die Speyerer Straße entlang mit Sirene und Blaulicht in Richtung Römerkreis befuhren, um zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen am Hans-Thoma-Platz zu eilen.

Nachdem die Straßenbahnfahrerin die Einsatzfahrzeuge passieren ließ, fuhr diese weiter in den Kreuzungsbereich der Speyerer Straße und kollidierte dabei mit dem Nissan. Denn auch der 64-jährige Nissan-Fahrer setzte seine Fahrt auf Grund der nun grün zeigenden Ampel fort. Durch den Aufprall wurde das Auto um 180 Grad gedreht und kam in etwa 10 Meter Entfernung zum Stehen. Hierbei wurde die Stoßstange am Heck abgerissen und die Karosserie im hinteren Bereich stark beschädigt. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

An der Straßenbahn wurde der Frontbereich eingedrückt und der Scheinwerfer vorne links zerstört. Hierbei beträgt die Schadenshöhe etwa 5.000 Euro.

Die Straßenbahnfahrerin erlitt in Folge des Unfalls einen Schock und der Autofahrer wurde in Form von Prellungen leicht verletzt. Beide wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich nach der Montpellierbrücke für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell