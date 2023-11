POL-DA: POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Wettbüro

Darmstadt (ots) - Eine Großbaustelle am Autobahnkreuz Darmstadt, im Bereich der A 5 aus Richtung Basel zur A 67 in Richtung Büttelborn, geriet in der Nacht zum Donnerstag (09.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich Zugang auf das Areal und ließen anschließend mehrere oberirdisch zur Stromversorgung der Baustelle verlegte Stromkabel in einer Länge von insgesamt rund 250 Meter mitgehen. Zum ...

