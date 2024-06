Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auffahrunfall mit einem Verletzten++Einbruch in Wohnhaus++Feuer bei Feldarbeiten ausgebrochen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall mit einem Verletzten+ Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der A27 in Richtung Cuxhaven wurde am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, ein 24-jähriger Fahrer eines Audi leicht verletzt. In Höhe des Bremer Kreuzes wollte ein 63-jähriger Fahrer eines Lkw aufgrund des langsamen Verkehrs von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er den herannahenden Audi des 24-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw auf. Ein Rettungswagen brachte ihn leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 11.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnhaus+ Lilienthal. Am Mittwochabend kam in einem Einfamilienhaus in der Bergstraße zu einem Einbruch. Zwischen 20 Uhr und 23 Uhr schlugen die unbekannten Täter ein Fenster ein und gelangten in das Haus. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld und ein Smartphone. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu den Tätern der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Feuer bei Feldarbeiten ausgebrochen+ Osterholz-Scharmbeck. Auf einem Feld im Ortsteil Pennigbüttel im Bereich des Myhler Weg geriet am Mittwoch gegen 21 Uhr Heu in Brand. Bei Arbeiten auf dem Feld wickelte sich nach ersten Erkenntnissen Heu um die Antriebswelle des Ackerschleppers und entzündete sich. Der 64-jährige Fahrer fuhr sein Fahrzeug daraufhin zum Hof, um das Feuer zu löschen. Dabei bemerkte er nicht, dass sich eine Heureihe auf dem Feld ebenfalls entzündet hatte.

Spaziergänger bemerkten das brennende Heu und wählten den Notruf. Die Feuerwehr löschte den ca. 20 m langen Brand ab. An dem Feld entstand ein geringer Schaden.

