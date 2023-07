Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall nach geplatztem Reifen

Speyer (ots)

Am 11.07.2023 gegen 20:33 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem PKW die Geibstraße und bog mit der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Straße Am Neuen Rheinhafen ab. In der Kurve platzte der linke Vorderreifen, wodurch die 18-Jährige die Kontrolle über den PKW verlor und mit der Fahrzeugfront gegen eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Laterne stieß. Am PKW entstand Totalschaden, die Laterne wurde leicht beschädigt. Infolge des Unfalles lösten im Fahrzeug die Airbags aus. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

