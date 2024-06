Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für die PI Verden

Osterholz vom 29.06.2024

Bereich Verden

Bereich Achim

Einbruch in Einfamilienhaus (Zeugenaufruf) Achim Bierden. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Am Freitagmittag kam es in der Bruchstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 12:15 Uhr, gelangten die unbekannten Täter über ein in Kippstellung befindliches Fenster in das Einfamilienhaus und entwendeten zwei Umhängetaschen. Anschließend flüchteten die männlichen Täter in Richtung Bahnunterführung. Bei der Flucht wurden sie von dem Hauseigentümer beobachtet und konnten trotz eingeleiteter Fahndung unerkannt entkommen. Anwohner und Zeugen die Hinweise zum Geschehensablauf geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Achim Baden. Einbruch in Bäckerei und angrenzendem Wohnbereich - Am Freitagmittag, gegen 13:10 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Die bislang unbekannten Täter gelangten über ein in Kippstellung befindliches Fenster in die Bäckerei und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Danach begaben sie sich in den Wohnbereich über der Bäckerei, wo sie auf den Hauseigentümer trafen. Die beiden männlichen Täter flüchteten anschließend mit einem Pkw in Richtung Innenstadt und konnten nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht (Zeugenaufruf) Achim Uesen. Verkehrsunfallflucht - In der Kiefernstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter mit Anhänger sowie einem Pkw BMW. Zwischen 16:45 Uhr und 17:05 Uhr beschädigte das Gespann, bestehend aus Transporter und Anhänger, den geparkten Pkw BMW. Der männliche Unfallverursacher klingelte anschließend mindestens an einer Haustür und verließ danach unerlaubt den Unfallort, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Pkw BMW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000EUR. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Achim Borstel. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Freitagnacht kam es um 23:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem mit Getränkekisten beladenen Sattelzug. Das Gespann befuhr die Käthe-Kruse-Straße in Richtung Borstel und kam dabei aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurden mehrere Bäume, ein Laternenmast sowie der Sattelzug beschädigt. Durch die Kollision stürzte ein Großteil der Ladung auf die Fahrbahn und in den Seitenraum. Der zu Fuß vom Unfallort flüchtige Fahrzeugführer konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen bislang nicht festgestellt werden. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Das LKW-Gespann wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Bereich Osterholz Lilienthal. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Am Freitagabend, gegen 17:55 Uhr, kam es auf der Lilienthaler Allee zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die 86-jährige Fahrerin eines Opel leicht verletzt wurde. In Fahrtrichtung Lilienthal ist diese alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben zum Stehen gekommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin hat sich im Anschluss eigenständig und nur leicht verletzt in ein Krankenhaus begeben. Der Sachschaden wird auf 5500EUR geschätzt.

Bereich Autobahnpolizei

