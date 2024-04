Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Roonstraße

Ludwigshafen (ots)

Bislang Unbekannte versuchten in der Roonstraße in Büroräumlichkeiten einzubrechen. Obwohl sie versuchten die Tür aufzuhebeln, gelang es ihnen schließlich nicht, ins Gebäude einzudringen und etwas zu stehlen. Die an der Tür entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 18.04.2024, 17:30 Uhr und dem 22.04.2024, 8 Uhr, liegen.

Sie haben etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

