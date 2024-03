POL-NI: Stadthagen- Ergebnisse der Verkehrssicherheitswoche

Nienburg (ots) - (Oth) Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 14:40 Uhr aus einem Mercedes-Benz eine Handtasche. Der Mercedes war auf einem Parkplatz am Borsteler Weg geparkt und verschlossen. In der schwarzen Handtasche einer 61-Jährigen befand sich unter anderem ihre Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der ...

