Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 30.06.2024

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Kirchlinteln. Einbruch auf Campingplatz - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang Unbekannte das Gelände des Campingplatzes in Kükenmoor betreten und verschafften sich dort durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt zum Rezeptionshäuschen. Durch die Täter konnte Bargeld entwendet werden. Anschließend flüchteten diese unerkannt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

Bereich Achim

Ottersberg. Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Am Samstagnachmittag kam es auf der L 168 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 31-jährige Fahrzeugführer des Pkw Honda befuhr die L 168 in Fahrtrichtung Oyten und musste aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Der dahinter befindliche 32-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14000 Euro.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Hambergen. Tankstelle überfallen - Am Samstag, gegen 16:30 Uhr, wurde eine Tankstelle in der Wesermünder Straße - die nahe der Straße Langenend liegt - überfallen. Ersten Informationen zufolge betrat der bisher unbekannte Täter die Tankstelle und bedrohte eine 18 Jahre alte Mitarbeiterin. Der Täter erbeutete Bargeld und Zigaretten und flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Wesermünder Straße. Der Täter wurde als männlich, 18 bis 20 Jahre alt und etwa 175 cm bis 180 cm groß beschrieben. Bekleidet war dieser mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Worpswede. Unfall im Kreuzungsbereich - Am Samstag, gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Ostersoder Straße / L 165. Der 52-jährige Fahrer eines PKW VW befuhr die Ostersoder Straße in Richtung Breddorf. Im Kreuzungsbereich bemerkte dieser den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Fahrer eines anderen PKW Ford zu spät, der die L 165 in Richtung Nordsode befuhr. Der 31-jährige Fahrer fuhr mit seinem VW fontal in die rechte Seite des Ford. Beide Fahrer wurden leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 10500 Euro.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

