Polizei Köln

POL-K: 240506-5-K Zeugensuche nach Diebstahl zweier Porsche Panamera und eines Audi Q5 am Wochenende im Kölner Stadtgebiet

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl zweier Porsche Panamera sowie eines Audi Q5 in den Stadtteilen Junkersdorf, Marienburg und Brück sucht die Polizei Köln dringend Zeugen.

Die Fälle im Detail:

Bei dem ersten Fall im Feldblumenweg in Junkersdorf bemerkte der 50 Jahre alte Besitzer den Diebstahl seines weißen Porsche Panamera GTS mit Bergheimer Kennzeichen am Montagmorgen (6. Mai) gegen 7 Uhr. Nach ersten Angaben hatte er seinen Sportwagen (Baujahr 2016) am Vorabend gegen 23 Uhr auf einem privaten Stellplatz parallel zum Vogelsanger Weg abgestellt.

Bereits in der Freitagnacht (4. Mai) entwendeten Unbekannte einen schwarzen Porsche Panamera 4 (Baujahr 2023) eines Kölners (56) in der Königsforststraße im rechtsrheinischen Brück. Seine Frau hatte nach eigenen Angaben den etwa 120.000 Euro teuren Sportwagen am Freitagabend am Straßenrand geparkt und den Diebstahl am nächsten Tag bemerkt. Erste Ermittlungen einer Überwachungskamera ergaben, dass das Auto gegen 3.45 Uhr weggefahren wurde.

Am Sonntagmittag (5. Mai) meldete eine 62 Jahre alte Kölnerin den Diebstahl ihres grauen Audi Q5 (Baujahr 2015) auf der Wache Rodenkirchen. Sie hatte ihren SUV am Samstag gegen 17 Uhr auf der Eugen-Langen-Straße am Fahrbahnrand abgestellt und am nächsten Tag den Diebstahl bemerkt.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge sowie zum Tatgeschehen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell