Polizei Köln

POL-K: 240506-2-K Kokain am Kölner Ebertplatz sichergestellt - Festnahme

Köln (ots)

Einsatzkräfte haben am Ebertplatz in der Kölner Innenstadt am Sonntagabend (5. Mai) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der Kokain mitführte. Der Verdächtige ist bereits gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Im Rahmen eines Präsenzeinsatzes geriet der Tatverdächtige gegen 19.30 Uhr in der Zwischenebene zum Bahnsteig ins Visier der Polizeikräfte. Der 36-Jährige stand auffällig eng mit einem anderen Mann (35) zusammen. Bei der Kontrolle und der anschließenden Durchsuchung, fanden die Polizisten in der Bekleidung des Tatverdächtigen, neben einer offenbar entwendeten Kreditkarte, zwei kleine Metallbehälter und darin jeweils etwa ein Gramm Kokain. (cr/cs)

