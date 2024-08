Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Einbrüche - Auseinandersetzung auf Tankstellengelände - Motorradfahrer überholte gefährlich

Aalen

Plüderhausen: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Montag zwischen 12 Uhr und 20:40 Uhr einen in der Kantstraße auf dem Parkplatz eines Schulzentrums geparkten VW. An diesem beschädigte er beide Außenspiegel und zerkratzte ebenso die beiden Türen des Fahrzeugs, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro entstand. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winnenden: Diebstahl aus Pkw

Am Samstagabend gegen 18 Uhr soll ein Dieb aus einem unverschlossenen Opel in der Schmidgallstraße eine Stange Zigaretten, Putzmittel und Schneeketten entwendet haben. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Winnenden: Körperliche Auseinandersetzung an Tankstelle

Eine 34-jährige Frau geriet am Montagabend gegen 23:15 Uhr an einer Tankstelle in der Marbacher Straße in Streit mit einer 37-jährigen Frau. Im Zuge des Streits schlug die 34-Jährige auf die 37-Jährige ein, sodass diese zu Boden ging. Anschließend schlug sie zunächst mit einer Handtasche nach der am Boden liegenden Frau und trat nach dieser. Die 37-Jährige wurde verletzt und vor Ort von einem RTW versorgt, die 34-jährige Täterin flüchtete von der Örtlichkeit. Die Ermittlungen des Polizeireviers Winnenden dauern an.

Schwaikheim: Einbruch in Gaststätte

Am frühen Dienstagmorgen gegen 04 Uhr verschafften sich Diebe Zugang zu einer Gaststätte in der Schulstraße. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten den Inhalt. Anschließend flüchteten die Diebe. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief negativ. Hinweise zu den noch unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07951 6940 entgegen.

Waiblingen: Gartenhäuser aufgebrochen

Ein Dieb brach zwischen Freitagnachmittag 15 Uhr und Montagmittag 12:30 Uhr zwei Gartenhütten in der Hohenackerstraße im dortigen Gewann Langwiesen auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Waiblingen: Gefährlich überholt

Ein 31-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag gegen 14.30 Uhr die L 1193 zwischen Waiblingen und Weinstadt, als er an einer unübersichtlichen Kurve und Kuppe trotz Gegenverkehr überholte. Der entgegenkommende Fahrer eines Streifenfahrzeugs der Polizei konnte gerade noch ausweichen und vermied so einen Zusammenstoß. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

