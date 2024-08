Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Geldbeutel entwendet, Pkws beschädigt - Verursacher unbekannt, Einbruch in Wohnhaus, Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim - Roßfeld: Geldbeutel aus Handtasche entwendet

Am Freitagmittag um 14:40 Uhr wurde in einem Lebensmittelgeschäft in der Hallerstraße ein Geldbeutel aus einer Handtasche entwendet. In dem blau-grauen Ledergeldbeutel befanden sich neben ausweisenden Dokumenten, eine Bankkarte und Bargeld. Hinweise zu verdächtige Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Pkw beschädigt - Verursacher unbekannt

Auf einem Parkplatz in der Karlstraße wurde zwischen Montagmorgen 7:20 und 10:00 Uhr ein Pkw der Marke Jeep beschädigt. Auf der hinteren linken Tür ließ sich ein Schaden in Höhe von 1500 Euro erkennen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen zum Verursacher oder Verursacherfahrzeug beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Gaildorf: Pkw beschädigt

Zwischen 20 Uhr am Freitag und 5:30 Uhr am Samstag wurde in der Albert-Herrmann-Straße an einer Kreuzung zur Höldingerstraße ein schwarzer Pkw der Marke Opel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, wobei ein Verursacher nicht mehr vor Ort war. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagabend 20 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr Zugang zu einem Haus der Jahnstraße. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude und entwendeten eine Münzensammlung, Schmuck sowie Bargeld im fünfstelligen Wert. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Oberrot: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Die rechte Fahrzeugscheibe eines Pkws der Marke Citroen Xsara wurde zwischen Donnerstagabend 18 Uhr und Freitagmorgen 6 Uhr in der Rottalstraße mittels unbekanntem Werkzeug eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: 15.000 Euro Sachschaden nach Wendevorgang

Am Montagmittag um 12 Uhr kam es auf der Dr.-Max-Bühler-Straße zu einem Unfall, welcher durch eine 32-jährige Nissan-Fahrerin entstand. Diese wollte auf der Straße wenden und fährt hierbei rechts in den Grünstreifen. Anschließend fährt sie auf einen 50-jährigen VW-Fahrer auf, welcher hinter ihr zuvor verkehrsbedingt angehalten hatte. Bei dem fast frontalen Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der 50-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

