Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Anhänger entwendet - Diebstahl aus PKW - Sachbeschädigung - Parkenden PKW beschädigt

Aalen (ots)

Neresheim: Sachbeschädigung

Bislang Unbekannte haben zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Samstagmorgen, 7.15 Uhr, einen Stein durch ein Fenster des Schulgebäudes in der Dossinger Straße geworfen und dabei einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro verursacht. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919000 entgegen.

Oberkochen: Parkenden PKW beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursachte am Montag um kurz nach 11 Uhr eine 60-jährige Porsche-Fahrerin. Die PKW-Lenkerin wollte im Jägergäßle, an der Einmündung zur Dreißentalstraße mit ihrem Fahrzeug wenden. Hierbei prallte sie gegen einen geparkten Citroen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Westhausen: Diebstahl aus PKW

Aus einem Opel Zafira, der am vergangenen Dienstag um 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße In der Waage abgestellt war, wurden aus der Mittelkonsole 1000 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 919040 entgegen.

Gschwend: Anhänger entwendet

Ein Anhänger, der zwischen Sonntagmittag, 15:30 Uhr und Montagmorgen, 6:15 Uhr, auf dem Wanderparkplatz in der Gmünder Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit entwendet. An dem Anhänger ist das amtliche Kennzeichen AA-VA 159 angebracht. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Hängers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell