Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwer verletzte Fahrradfahrerin

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstagmorgen im Neustückweg. Zuvor befuhr eine 49-jährige aus Schifferstadt mit ihrem Fahrrad den Neustückweg und wollte in Höhe der dortigen Kindertagesstätte abbiegen. Hierbei überholte sie ein 19-jähriger aus Dannstadt-Schauernheim, der dort mit seinem Pkw fuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, bei der sich die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen am Bein zuzog. Nach einer medizinischen Versorgung, auch durch die Luftrettung, wurde die 49-jährige in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug des 19-jährigen entstand geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

