Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Handtasche aus aufgebrochenem Spind entwendet, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15 - 16 Uhr, besuchte eine 21-jährige Frau ein Fitnessstudio in der Heinkelstraße. Nach dem Ende ihres Trainings begab sie sich wieder zur Umkleide und bemerkte, dass der Spind, in welchem sie ihre Sachen verstaute, von unbekannten Tätern geöffnet wurde. Aus dem Spind wurde ihre schwarze Umhängetasche der Marke "Versace" samt Inhalt entwendet. Den Spind hatte sie mit einem Vorhängeschloss (3-stelliges Zahlenschloss) abgeschlossen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 250 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum im FitCamp verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

