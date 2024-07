POL-PDLU: Diebstahl auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am Mittwoch (03.07.2024), gegen 00:45 Uhr, geriet eine Mülltonne in der Wormser Straße in Bobenheim-Roxheim in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Gegen 01:46 Uhr brach an der derselben Örtlichkeit erneut ein Feuer aus. Diesmal brannte ein Metallcontainer mit Altpapier. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen geparkten Transporter noch rechtzeitig verhindern. Auf einem ...

