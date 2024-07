Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Brandstiftung - Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Mittwoch (03.07.2024), gegen 00:45 Uhr, geriet eine Mülltonne in der Wormser Straße in Bobenheim-Roxheim in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Gegen 01:46 Uhr brach an der derselben Örtlichkeit erneut ein Feuer aus. Diesmal brannte ein Metallcontainer mit Altpapier. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen geparkten Transporter noch rechtzeitig verhindern. Auf einem Spielplatz in unmittelbarer Nähe (Bürgermeister-Fügen-Anlage) stellte die Polizei Brandspuren an einer Holzhütte fest. Die Polizei geht derzeit von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen aus und ermittelt, ob ein Tatzusammenhang zwischen den Bränden besteht.

Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise zu den Sachverhalten geben oder hat im Bereich der Brandorte verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

