POL-PDLU: Unfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer

Altrip (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochmittag in der Rheingönheimer Straße. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Weinheim bog von der Luisenstraße in die Rheingönheimer Straße ab. Vermutlich unterschätzte er hierbei die Geschwindigkeit eines auf der Rheingönheimer Straße fahrenden 47-jährigen aus Altrip, so dass dieser mit seinem Pkw dem abbiegenden Lkw auffuhr. Durch den Anstoß erlitt der Pkw-Fahrer leichte Verletzungen (Schmerzen) am Oberkörper. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

