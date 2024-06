Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach-Stadtgebiet (ots)

1. MG-Gladbach, Abteistraße, Einbruch in Schulgebäude Eine unbekannte Anzahl von Tätern drangen am Samstag (22.06), gegen 00:37 Uhr, in ein Schulgebäude auf der Abteistraße ein. Es kam zu mehreren Sachbeschädigungen innerhalb des Schulgebäudes. Hinweise auf Diebesgut oder auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor.

2. MG-Odenkirchen, Einruhrstraße, Einbruch in Firmengelände In der Nacht zum Sonntag (23.06.), gegen 00:37 Uhr, stellte eine Nachtwache im Rahmen eines Kontrollganges eine verdächtige Person auf dem Firmengelände fest. Diese konnte jedoch unerkannt entkommen. Im weiteren Verlauf werden Beschädigungen an einem Zaun des Firmengeländes festgestellt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die unbekannte Person bei einem Einbruchsversuch gestört wurde oder es sich um eine Vorbereitungshandlung gehandelt hat. Eine Personenbeschreibung ist bisher nicht bekannt.

Zeugen die Verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 - 290 zu melden. (Bi.)

