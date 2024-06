POL-MG: Mögliche Sachbeschädigungen an PKW - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 20. Juni, ist es gegen 8.55 Uhr am Europaplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 48-jährige Frau in einem Linienbus leicht verletzt wurde. Der 32-jährige Busfahrer befuhr die Hindenburgstraße in Richtung Bellstieg auf dem Sonderstreifen für Busse. Zeitgleich soll ein blauer Kleinwagen von einem Parkplatz nach ...

mehr