Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung der PI Rotenburg (Wümme)10. - 12.05.2024

Rotenburg (Wümme) (ots)

Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr

Visselhövede - Bei einer Verkehrskontrolle am 11.05.2024, gegen 11 Uhr, konnten die Polizeibeamten bei dem 44-jährigen Pkw-Führer deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigt die Wahrnehmung und ergibt einen Wert von 0,88 Promille. Den Fahrer wir 1 Monat auf seinen Führerschein verzichten und eine saftige Geldbuße berappen müssen.

Gewerbsmäßiger Bandendiebstahl im Baumarkt

Rotenburg - Am 11.05.2024, gegen 12 Uhr, begeben sich 3 männliche Täter auf "Diebestour" in den Obi-Baumarkt in Rotenburg. Ausgestattet mit der so genannten "Klauschürze", wobei die Beute nicht sofort sichtbar direkt unter der Kleidung verstaut wird, konzentrierte sich deren Diebestour auf Werkzeuge, Gartenartikel und Badezimmerzubehör. Der aufmerksame Ladendetektiv erkannte die Täter wieder, da sie nur wenige Tage zuvor bereits ähnliche Diebstähle im Markt begangen hatten und dabei von der Videoüberwachung aufgezeichnet wurden. Durch den Ladendetektiv konnten die Täter auf frischer Tat ertappt und angesprochen werden. Kurz vor dem Eintreffen der Polizeibeamten nutzte ein Täter einen für ihn günstigen Moment und flüchtet in das naheliegende Gewerbegebiet. Die sofortige Fahndung führt nicht zum Antreffen des flüchtigen Täters, jedoch kann der augenscheinlich vierte Täter in einem zum Transport des Diebesgutes bereitgestellten Pkw wartend angetroffen und festgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchung der Täter sowie des Pkw können nahezu 50 entwendete Waren in einem Wert von mehreren tausend Euro festgestellt werden. Die Täter werden vorläufig festgenommen und nach Beendigung sämtlicher polizeilicher Maßnahmen entlassen.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Zeugenaufruf

Selsingen - Am 11.05.2024, zwischen 1 und 2 Uhr, fährt der 34-jährige männliche Fahrradfahrer von Deinstedt in Richtung Selsingen. Hierbei stürzt er aus ungeklärter Ursache zu Boden und bleibt dort regungslos liegen, ehe ein zufällig vorbeikommender Fahrzeugführer auf ihn aufmerksam wird. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch einen so genannten "mobilen Retter" kann durch den Notarzt lediglich der Tod des Fahrradfahrers festgestellt werden. Bislang ist der genaue Unfallhergang unbekannt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen werden beim Polizeikommissariat Bremervörde 04761-7489-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell