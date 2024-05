Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vermisstenfall Arian: Zeugenhinweis führt zur Schwebefähre nach Osten-Hemmoor ++

Rotenburg (ots)

Zeven/Elm/Osten. Die mit der Suche nach dem seit mehr als zwei Wochen vermissten, 6-jährigen Arian beauftragte "Ermittlungsgruppe Arian" der Polizeiinspektion Rotenburg hat am Dienstagnachmittag einen außergewöhnlichen Hinweis erhalten. Eine Frau aus Süddeutschland habe sich im Internet den Livestream einer Webcam, die die Oste in Höhe der Schwebefähre Osten-Hemmoor zeigt, angeschaut. Dabei habe sie einen Gegenstand im Wasser treiben sehen und sofort die Polizei darüber informiert. Die Ermittlungsgruppe veranlasste, dass die örtliche Polizei aus Hemmoor die wichtige Mitteilung sofort überprüfte. Zudem wurden die Feuerwehren aus Osten, Neuhaus und Oberndorf mit einer Gewässerabsuche beauftragt. Die Polizei setzte für ihre Absuche zunächst eine Drohne, später einen speziellen Suchhund und einen Polizeihubschrauber, der die Oste von Bremervörde bis zur Ostemündung in die Elbe abflog, ein. Ein Team der Ermittlungsgruppe teilte am Abend vom Einsatzort mit, dass sich der Hinweis nicht bestätigt hat. Bislang ist unklar, um welchen Gegenstand es sich auf der Übertragung der Webcam gehandelt haben könnte.

